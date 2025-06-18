Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）
¥499
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤），专为比赛而生。 该短裤由 Nike 与菲斯·基皮耶贡联袂打造，融入丰富匠心细节，致敬她作为保持纪录的精英跑者和无私付出的伟大母亲的非凡历程。 导湿速干面料，助你保持干爽，像菲斯一样奋力拼搏。
- 显示颜色： 灯草紫红/鲜亮勃艮第酒红/紫菀粉/惊喜绿
- 款式： IF1630-532
Nike AeroSwift
¥499
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤），专为比赛而生。 该短裤由 Nike 与菲斯·基皮耶贡联袂打造，融入丰富匠心细节，致敬她作为保持纪录的精英跑者和无私付出的伟大母亲的非凡历程。 导湿速干面料，助你保持干爽，像菲斯一样奋力拼搏。
母亲、 跑者、 冠军，菲斯身兼多重身份
裤脚饰有一红一绿两个耐克勾标志，象征菲斯与女儿之间的情感纽带，同时向她的祖国肯尼亚的国旗致敬。 左侧印有菲斯的名字首字母，该字样也象征着“速度纪录”(Fastest Known)，致敬她的传奇职业生涯。 整版醒目虚化印花，象征她打破纪录的迅猛疾速。
尽享酷爽
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。 侧边开衩设计，营造出色透气性，助力无拘畅跑。 腰部融入网眼设计，帮助易出汗区域保持清爽。
其他细节
- 设有内置口袋，便于存放小物件
- 柔软内置衬裤，有助减少摩擦
产品细节
- 弹性网眼腰部搭配抽绳
- 后身褶裥设计
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。 里裤/腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草紫红/鲜亮勃艮第酒红/紫菀粉/惊喜绿
- 款式： IF1630-532
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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