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      Nike AeroSwift

      Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤

      ¥449

      Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤采用贴合设计，助你发挥上佳表现。匠心工艺结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，突破自我。纹理面料，可随步伐自如伸展；柔软网眼弹性腰部，为高热区域提供出色透气性，缔造舒适穿着体验，令你心无旁骛，全力冲向终点线。

      • 显示颜色： 黑/蒸气绿/黑
      • 款式： FN3272-014

      尺寸与尺码

      • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch

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