Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心
12% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心修身贴合，助你攻克目标，发挥上佳表现。轻盈导湿速干面料，助你保持舒适干爽，突破极限。侧边开衩设计，助你心无旁骛，专注迈步。
- 显示颜色： 庭紫/白色
- 款式： FN2714-547
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 侧边开衩设计，令你畅动自如
产品细节
- 后身褶裥设计
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
