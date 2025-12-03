 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干舒爽中腰跑步短裤 - 黑/黑/白色

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 女子速干舒爽中腰跑步短裤

24% 折让

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤采用贴合设计，助你发挥上佳表现。导湿速干技术，助你畅享干爽舒适，突破自我。纹理面料，可随步伐自如伸展；柔软网眼弹性腰部，为高热区域提供出色透气性，缔造舒适穿着体验，令你心无旁骛，全力冲向终点线。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN3272-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 内置抽绳，稳固贴合

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。