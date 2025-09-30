Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心
12% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心采用匠心设计，助你攻克目标，发挥上佳表现。匠心工艺与导湿速干面料巧妙结合，助你保持干爽舒适，突破极限。透气设计焕新升级，增加高热区域的透气孔数，提升透气性，助你保持舒爽，专注于下一次迈步。
- 显示颜色： 庭紫/白色
- 款式： FN2505-547
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 袖窿处采用柔软接缝设计，有助减少摩擦和干扰
- 正面和背面采用匠心排布的透气孔设计，营造出色透气性，助你保持舒爽
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
