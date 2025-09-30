Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干跑步背心采用匠心设计，助你攻克目标，发挥上佳表现。匠心工艺与导湿速干面料巧妙结合，助你保持干爽舒适，突破极限。透气设计焕新升级，增加高热区域的透气孔数，提升透气性，助你保持舒爽，专注于下一次迈步。

