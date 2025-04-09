AeroSwift 系列专为引爆疾速而生，是 Nike 竞速装备的经典力作。 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用导湿速干的精制针织面料，轻盈透气，助你保持干爽舒适，一路冲向终点。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。