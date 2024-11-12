Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干衬里跑步短裤专为竞速跑设计，助你克服难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料在你畅跑之际帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有 4 个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他物品。

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