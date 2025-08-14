Nike AeroSwift "Faith Kipyegon"
Nike AeroSwift "Faith Kipyegon" Dri-FIT ADV 菲斯·基普耶贡女子速干短款跑步背心，专为比赛而生。该背心由 Nike 与菲斯·基普耶贡联袂打造，融入丰富匠心细节，致敬她作为保持纪录的精英跑者和无私付出的伟大母亲的非凡历程。导湿速干面料，助你保持干爽，像菲斯一样奋力拼搏。
- 显示颜色： 灯草紫红/鲜亮勃艮第酒红/紫菀粉/惊喜绿
- 款式： IF1628-532
母亲、 跑者、 冠军，菲斯身兼多重身份
肩部饰有一红一绿两个耐克勾标志，象征菲斯与女儿之间的情感纽带，同时向她的祖国肯尼亚的国旗致敬。左侧印有菲斯的名字首字母，该字样也象征着“速度纪录”(Fastest Known)，致敬她的传奇职业生涯。整版醒目虚化印花，象征她打破纪录的迅猛疾速。
尽享干爽
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 后身褶裥设计
- 侧开衩设计
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
