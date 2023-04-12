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      Nike AF1

      托特包

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      泡沫粉/正浆果红/黑
      雾靛青/泡沫粉/黑

      Nike AF1 托特包的设计灵感源自 AF1，搭配绳索提手和整版环圈设计。结合拉链主袋和笔记本保护套，帮助安全存储电子设备。

      • 显示颜色： 泡沫粉/正浆果红/黑
      • 款式： BA5831-663

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