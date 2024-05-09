跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike AF1 LXX

      女子空军一号运动鞋

      ¥659
      ¥849
      22% 折让

      Nike AF1 LXX 女子空军一号运动鞋焕新演绎 80 年代经典鞋款。耐克勾勾标志和后饰片采用纹理设计，搭配对比强烈的亮色设计，彰显多变风格；皮革和合成材质组合鞋面设计，打造你挚爱的元年款细节。

      • 显示颜色： 白色/上升粉/浅蓝
      • 款式： DC1164-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。