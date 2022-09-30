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      Nike AF1 Crater Flyknit NN (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥769

      白色/暗滨海蓝/足球灰/清透蓝
      黑/白色/白金色/黑

      Nike AF1 Crater Flyknit NN (GS) 大童运动童鞋采用醒目新颖设计，赋予双足丰沛力量。 鞋面采用弹性透气材料，巧搭灵感源自大自然的图案，令双足畅享凉爽体验；柔软泡绵中底，缔造出众缓震效果。

      • 显示颜色： 白色/暗滨海蓝/足球灰/清透蓝
      • 款式： DM1060-100

      尺寸与尺码

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