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      Nike AF1 Flyknit Low

      女子运动鞋

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      白色/炫翠绿/冲击绿/白色
      原子粉/白色/原子粉

      Nike AF1 Flyknit Low 女子运动鞋搭载工程针织鞋面，让这款传世经典设计实现出众轻质感。内嵌式 Air 配置带来非凡缓震性能，匠心打造的拼接设计则塑就出众立体感，同时忠实承袭 AF1 经典线条设计，塑就传统运动风范。

      • 显示颜色： 白色/炫翠绿/冲击绿/白色
      • 款式： 820256-102

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