Nike AF1 HI UT 2.0

女子空军一号运动鞋

¥699
¥899
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Nike AF1 HI UT 2.0 女子空军一号运动鞋采用匠心设计，将硬朗军旅风格融入 AF1 经典造型，助你无畏向前。皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿。外底搭配大号凸起纹路，有助应对不良天气，铸就强劲抓地力。固定带采用军旅风时尚金属钩扣设计。

  • 显示颜色： 山峰白/黑/山峰白/帆白
  • 款式： DC3584-100

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