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      Nike AF1 HI UT 2.0

      女子空军一号运动鞋

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      Nike AF1 HI UT 2.0 女子空军一号运动鞋巧妙结合了 Air Force 1 的经典风格和硬朗的军旅范细节，打造本季佳选单品。柔软装饰，打造出众外观；大号凸起底纹，铸就强劲抓地力，助你应对不同地面。

      • 显示颜色： 帆白/橡皮中褐/椰奶色/帆白
      • 款式： FV3644-119

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