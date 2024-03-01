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      Nike AF1 Mid YOD

      女子空军一号运动鞋

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      元年款篮球风范，中帮版型。Nike AF1 Mid YOD 女子空军一号运动鞋再现 80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动格调，脚踝周围搭配柔软衬垫和魔术贴粘扣设计。纹理皮革和醒目装饰结合舒适 Air 脚感，让你轻松畅动。

      • 显示颜色： 白色/白色
      • 款式： FN4274-100

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