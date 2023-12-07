跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike AF1 PLT.AF.ORM

      女子空军一号运动鞋

      ¥679
      ¥899
      24% 折让

      Nike AF1 PLT.AF.ORM 女子空军一号运动鞋采用匠心设计，便于穿脱，彰显经典 AF1 风范，轻松驾驭不同场合。厚实中底设计，彰显雅致格调，焕新演绎 AF1 篮球鞋系列。皮革材质塑就柔软质感；塑型鞋口搭配柔软后跟，缔造舒适穿着体验。彰显夺目风范。

      • 显示颜色： 淡象牙白/浅红木褐/白色/山峰白
      • 款式： DJ9946-107

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。