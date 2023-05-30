跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike AF1 Sculpt

      女子空军一号运动鞋

      ¥699
      ¥899
      22% 折让

      Nike AF1 Sculpt 女子空军一号运动鞋集诸多优点于一身。 采用简约鞋口（摒弃脚踝固定带设计）等精致细节，缔造简约利落的经典篮球运动鞋，带来舒适体验。 镂空耐克勾勾标志彰显奢华风范，结合略带纹理的皮革，塑就经典外观。 该鞋款采用易搭配色，是你打造型范的理想之选。

      • 显示颜色： 白色/帆白/体育场绿
      • 款式： DQ5007-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。