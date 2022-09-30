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      Nike AF1 Sculpt

      空军一号女子运动鞋

      ¥899

      帆白/帆白/帆白
      山峰白/缬草蓝/白色/队红

      Nike AF1 Sculpt 女子空军一号运动鞋集诸多优点于一身。该鞋款采用塑型鞋口，减去脚踝固定带设计，缔造简约利落的经典篮球鞋外观。柔软材料缔造出众触感，上脚即可打造满满吸睛效果。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/帆白
      • 款式： DC3590-102

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