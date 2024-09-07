Nike AF1 Shadow

女子空军一号厚底运动鞋

¥719
¥899
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帆白/石膏色/淡象牙白/油绿
白色/黑/金属银/健身红
白色/光子灰/白色/紫丁香红

Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，趣致演绎经典篮球鞋设计。分层设计倍添层次感，增高中底和双重品牌标志塑就新颖外观和双倍潮范。

  • 显示颜色： 帆白/石膏色/淡象牙白/油绿
  • 款式： FN6335-101

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