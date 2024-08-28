Nike AF1 Shadow

女子空军一号厚底运动鞋

¥719
¥899
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穿上 Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋，快乐地翩然起舞。Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋旨在向推动社区变革、为下一代树立榜样的女性致敬。渐变配色、夏日的清新和从贴纸汲取灵感的图案设计，令采用双重 Swoosh 设计的鞋款趣味翻倍。

  • 显示颜色： 白色/白色/星紫/氢蓝
  • 款式： CW2630-141

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