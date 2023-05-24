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      Nike AF1 Shadow

      女子空军一号运动鞋轻盈板鞋

      ¥899

      Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋轻盈板鞋为经典篮球鞋款设计增添趣味，凸显俏皮风格。该鞋款采用分层设计，搭配双重品牌标志与厚实中底，彰显 AF1 系列的焕新醒目外观。

      • 显示颜色： 帆白/芝麻棕/黑/多色
      • 款式： CI0919-120

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