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      Nike AF1 Shadow

      女子空军一号运动鞋

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      Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素， 为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。 鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。

      • 显示颜色： 白色/迷人红/光子灰/日晷黄
      • 款式： DZ1847-100

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