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      Nike AF1 Shadow

      女子空军一号运动鞋

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      Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。顺滑皮革和纹理皮革塑就分层覆面，搭配柔软翻毛皮，增添层次感；双重品牌标志结合加高中底，营造醒目外观。

      • 显示颜色： 杉木浅蓝灰/霜淡草绿/银松绿/白色
      • 款式： CW2655-001

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