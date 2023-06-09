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      Nike AF1 Shadow

      女子空军一号运动鞋

      ¥899

      Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋质感出众，舒适包覆双足，为经典篮球鞋款增添舒适感受。皮革、合成材质与织物组合鞋面，为这款运动鞋增添舒适脚感。采用分层设计，搭配双重品牌标志与加高中底，彰显 AF1 系列的醒目外观。

      • 显示颜色： 闪光色/沙堆白/珍珠白/火星石赤红
      • 款式： DZ4705-200

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