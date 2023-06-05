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      Nike AF1 Shadow

      女子空军一号运动鞋

      ¥949

      让步伐别具一格。 Nike AF1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍演绎你挚爱的 AF1 设计，为经典篮球鞋款增添俏皮魅力。 皮革、织物与合成材质组合鞋面，结合加高中底和柔软触感，加倍彰显潮流风范。 后跟内嵌式 Air 缓震配置设计，塑就舒适外观；匠心装饰蝴蝶结注入点睛之笔，在人群中成就瞩目焦点。

      • 显示颜色： 帆白/帆白/暗浮木棕/帆白
      • 款式： FB1857-111

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