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      Nike Air

      双肩包

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      背上 Nike Air 双肩包，风采尽现。宽敞主袋设有 2 个内置口袋，便于有序存放物品，同时增加存储空间；正面松紧绳系统用于快速收纳夹克，方便将夹克随身携带。一天太漫长了？别担心，该包款配有可调节软垫肩带，为你带来舒适贴合的携背体验。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/黑/叶绿
      • 款式： FN0951-020

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