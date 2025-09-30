 
Nike Air 大童梭织运动夹克 - 帆白/浅卡其/黑

Nike Air

大童梭织运动夹克

帆白/浅卡其/黑
黑/白色/黑

Nike Air 大童梭织运动夹克采用轻盈梭织面料和网眼布里料，带来清爽舒适的穿着感受，结合宽松版型，助你轻松叠搭，自如畅动。


  • 显示颜色： 帆白/浅卡其/黑
  • 款式： IH5968-133

Nike Air

Nike Air 大童梭织运动夹克采用轻盈梭织面料和网眼布里料，带来清爽舒适的穿着感受，结合宽松版型，助你轻松叠搭，自如畅动。

其他细节

  • 锦纶梭织外层，轻盈顺滑
  • 网眼布里料，缔造出众舒适性

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 弹性袖口和下摆
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
