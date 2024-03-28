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      Nike Air

      女子中腰法式毛圈短裤

      ¥399

      蒸气绿/体育场绿
      黑/白色
      淡象牙白/冷杉绿

      Nike Air 女子中腰法式毛圈短裤醒目有趣，为不同造型增添时尚新意。 采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，在升温时也能缔造舒适感受；弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适贴合的穿着体验。 搭配口袋设计，锦上添花！

      • 显示颜色： 蒸气绿/体育场绿
      • 款式： FN2247-376

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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