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      Nike Air

      女子梭织上衣

      ¥949

      别让一点小雨阻碍你享受美好的一天。Nike Air 女子梭织上衣采用抗水面料结合披风式设计，为你和你的装备提供出色包覆效果。侧边按扣设计，可供自主调整贴合度，打造专属风格。

      • 显示颜色： 麦芽棕/化石石灰
      • 款式： DV8061-270

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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