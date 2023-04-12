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      Nike Air 上衣采用顺滑速干面料结合修身短款剪裁，为你带来迅疾体验。符合人体工学的接缝设计，营造自然流畅的运动体验，而大号醒目的“Nike Air”图案则激励你勇往直前。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： AV6263-010

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