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      Nike Air

      女子网眼布背心

      ¥349

      淡象牙白/冷杉绿
      黑/白色
      蒸气绿/体育场绿

      Nike Air 女子网眼布背心采撷篮球球衣设计，结合修身版型，塑就醒目俏皮外观。 网眼布面料随行而动，垂坠得体；罗纹领口和袖窿为背心增添经典风范。

      • 显示颜色： 淡象牙白/冷杉绿
      • 款式： FN2257-110

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