Nike Air

女子高腰开衩裤脚紧身裤喇叭裤

¥259
¥399
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黑/白色
冷杉绿/淡象牙白

Nike Air 女子高腰开衩裤脚紧身裤采用喇叭裤筒，彰显经典风范，塑就日常穿搭的理想之选。面料质感厚实但不失轻盈感，同时柔软强韧，可随身体动作自如伸展。开衩裤脚设计，尽显挚爱运动鞋魅力。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN1892-010

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