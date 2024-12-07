Nike Air 幼童长袖T恤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软面料制成，缀以耐克勾标志，结合缤纷配色，堪称衣橱佳选单品，可轻松搭配孩子们的 Nike 运动鞋，彰显品牌魅力。罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受；长袖设计，提升舒适包覆效果；匠心剪裁，令孩子自如畅玩。

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