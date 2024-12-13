Nike Air 男子法式毛圈长裤植根于鞋类本源设计，于大腿处饰有同色调 NIKE AIR 标志，旨在致敬生而不凡的 Air 系列鞋款。 该长裤采用宽松版型，裤管口搭配松紧抽绳，便于轻松调节，塑就简约风范和舒适体验。 即刻上身，彰显 Air 深厚的历史和文化。

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