Nike Air 180

男子运动鞋

¥779
¥999
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山峰白/和谐蓝/黑/金属金
白色/太阳红/黑/超海洋蓝

在过去数十年间，出现了众多的可视 Air Max 缓震设计。1991 年，汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 操刀设计的 ​Nike Air Max 180 鞋款问世，后跟 180 度 Air Max 缓震配置由此惊艳亮相。经典独特的 Nike Air Max 180 鞋款自面世以来便备受追捧，并历经多次复刻。此次 Nike Air 180 男子运动鞋重磅回归，本色演绎元年款风范。匠心鞋面结合后跟 180 度 Air Max 缓震配置，采用元年款配色，焕新演绎经典鞋款。

  • 显示颜色： 山峰白/和谐蓝/黑/金属金
  • 款式： FJ9259-101

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