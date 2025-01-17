在过去数十年间，出现了众多的可视 Air Max 缓震设计。1991 年，汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 操刀设计的 ​Nike Air Max 180 鞋款问世，后跟 180 度 Air Max 缓震配置由此惊艳亮相。经典独特的 Nike Air Max 180 鞋款自面世以来便备受追捧，并历经多次复刻。此次 Nike Air 180 男子运动鞋重磅回归，本色演绎元年款风范。匠心鞋面结合后跟 180 度 Air Max 缓震配置，采用元年款配色，焕新演绎经典鞋款。

显示颜色： 山峰白/和谐蓝/黑/金属金

款式： FJ9259-101