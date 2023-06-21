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      Nike Air Deldon EP

      篮球鞋

      ¥749
      ¥899
      16% 折让

      安全橙/浅柠檬黄绿/浅柠檬黄绿
      幻影灰白/百日菊黄/桑格里厄酒红
      山峰白/白金色/风暴靛青

      Nike Air Deldon EP 篮球鞋是 Elena Delle Donne 的签名鞋款，助你在赛场上自信投篮。采用可下压式后跟和大号固定带设计，方便穿脱，专为运动员打造。全掌型 Nike Air 缓震配置搭配前足 Zoom Air 缓震配置，塑就出众回弹效果和能量回馈，助你在比赛中活力十足。该版本的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

      • 显示颜色： 安全橙/浅柠檬黄绿/浅柠檬黄绿
      • 款式： DV5578-800

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