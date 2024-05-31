跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Dunk Low Jumbo

      男子运动鞋板鞋

      ¥649
      ¥899
      27% 折让

      幻影灰白/黑/暗赤褐/幻影灰白
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike Air Dunk Low Jumbo 男子运动鞋作为 80 年代经典之作，携焕新外观和出众脚感强势归来。 鞋款搭载全掌型 Air 缓震配置，缓震性能出众，伴你迎接日常挑战。 鞋面饰有耐克大勾标志，鞋舌搭配提拉设计和外露式泡绵，塑就醒目风格外观。 附赠 1 副鞋带，塑就个性化穿着体验。

      • 显示颜色： 幻影灰白/黑/暗赤褐/幻影灰白
      • 款式： FB8894-002

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。