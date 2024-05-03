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      Nike Air Dunk Low Jumbo

      男子运动鞋板鞋

      ¥899

      Nike Dunk 运动鞋作为 80 年代经典鞋款，现携自然风格美学设计再次归来。 Nike Air Dunk Low Jumbo 男子运动鞋搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，缓震性能出众，伴你从容应对日常挑战。 耐克大勾标志醒目吸睛，改良版鞋舌搭配大号提拉设计和外露式泡绵，塑就 DIY 外观。

      • 显示颜色： 幻影灰白/叶绿/土褐/幻影灰白
      • 款式： FJ4192-001

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