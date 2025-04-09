Nike Air Flight '89 Low

男子运动鞋

¥709
¥899
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Nike Air Flight '89 Low 男子运动鞋采用复古配色、利落皮革和分层外观，再现复古篮球风范。该低帮鞋款采用 Nike Air 缓震配置，焕新演绎柔软脚感。

  • 显示颜色： 黑/白色/健身红
  • 款式： FZ3045-001

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