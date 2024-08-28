潮鞋来袭，轻松上脚。Nike Air Flight '89 OG 男子运动鞋采用 80 年代元年款配色结合 Nike Air 技术，将复古格调与时尚风范巧妙糅合。中足支撑设计塑就专属贴合感，帮助稳固锁定双足，助你耀动球场和街头。

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