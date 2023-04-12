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      Nike Air Flightposite 2

      男子运动鞋

      ¥1,499

      Nike Air Flightposite 2 男子运动鞋采用篮球鞋风格中高帮鞋口设计，结合 Foamposite 技术和 Zoom Air 回弹缓震配置，尽显时尚风范。可拉上拉链穿着，亦可不拉拉链，露出下层传统鞋带，打造多层次外观。

      • 显示颜色： 暗紫灰/黑/鲜橙红
      • 款式： CD7399-500

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