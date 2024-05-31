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      Nike Air Footscape Woven

      女子运动鞋

      ¥1,299

      舒适经典之作重磅回归。 Nike Air Footscape Woven 女子运动鞋采用匠心鞋头及不对称系带设计，打造自然贴合的运动体验。 柔软翻毛皮鞋面融入亮色装饰，不对称编织细节既为其增添点睛之笔，又为足部带来出色包覆感，一举两得。 柔软泡绵中底结合后跟 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适感受。 蹬上这款新潮运动鞋，畅享非凡体验。

      • 显示颜色： 浅红木褐/青灰色/暗烟灰/烟灰紫红
      • 款式： HF0351-120

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