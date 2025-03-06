Nike Air Footscape Woven

女子运动鞋

¥1,299

舒适经典之作重磅回归。 Nike Air Footscape Woven 女子运动鞋采用匠心鞋头及不对称系带设计，打造自然贴合的运动体验。 模压泡绵中底结合后跟 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。

  • 显示颜色： 帆白/幻影灰白/霜绿/白色
  • 款式： HM5656-110

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