昔日标杆， 传奇风采， 永存经典， 皆是 Nike Air Force 1 的代名词。 该款运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为日常人气单品。 Nike Air Force 1 大童空军一号运动童鞋采用耐穿合成材质结合 Nike Air 缓震配置，塑就经典格调和舒适脚感，造就常青之选。

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