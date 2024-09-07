Nike Air Force 1 大童空军一号运动童鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。耐穿结构、Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭课间活动。虽然新鞋出盒魅力无穷，但经历穿着后，该鞋款依旧风采不减，尽显时尚酷炫风范。事实上，魅力将愈发彰显。

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