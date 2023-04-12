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      Nike Air Force 1 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥669

      黑紫/浅骨色/明亮紫/日晕黄
      白色/白色/狼灰
      热情红 /白色/热情红

      昔日标杆，传奇风采，永存经典，皆是 Nike Air Force 1 (GS) 大童空军一号运动童鞋的代名词。该款运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为街头人气单品。耐穿皮革搭配 Air 缓震配置，塑就经典外观和质感，如今依然风靡不止。

      • 显示颜色： 黑紫/浅骨色/明亮紫/日晕黄
      • 款式： DX5805-500

      尺寸与尺码

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