Nike Air Force 1

大童空军一号运动鞋

¥579
¥649
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Nike Air Force 1 运动鞋起初是篮球场上的明星鞋款，现已成为日常人气单品。 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用耐穿天然皮革与合成材质组合设计，搭配 Nike Air 缓震配置，塑就经典格调和舒适脚感，造就常青之选。

  • 显示颜色： 黑/白色/金属金/金属银
  • 款式： HV0937-010

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