Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋再现昔日风采。 以匠心元素勾勒出耐克勾标志，为元年款篮球鞋带来闪耀光泽，同时沿袭 AF1 为人熟知的特色：利落皮革、耐穿结构和 Nike Air 缓震配置。

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