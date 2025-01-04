Nike Air Force 1 ’07 女子空军一号运动鞋匠心结合场上舒适脚感与场外休闲风范，同时融入金属光泽感细节，令经典鞋款彰显派对风范。 该鞋款沿袭人气 Nike Air 缓震配置，搭配 80 年代复古版型，无论是赛场鏖战还是日常出行，皆可让你畅享舒适脚感，尽显传奇 AF1 的经典风范。

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